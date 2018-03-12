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Balık avlarken çılgına dönen kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Balık avlarken çılgına dönen kedi

Çaresiz bir şekilde donmuş göletin altında görünen balıkları avlamaya çalışan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürdü. Göeltin altında onlarca balık varken kedinin sadece bir tanesini yakalamaya çalışması da gözlerden kaçmadı.

Nerede çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntü binlerce kez tıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi balık gölet buz

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