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Balık tutan adam şoke oldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2018 14:17 | Son Güncelleme

Balık tutan adam şoke oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde amatör kameraya kaydedilen görüntülerde bir balıkçı, balık tutarken bir anda sürprizle karşılaştı. Tuttuğu balığı çekerken, adamın avına göz diken timsah, büyük bir hızla balığı almak için adama doğru geldi.

İstediğini alan timsahın bu görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Florida timsah balık

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