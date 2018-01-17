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Balık tutan adamın avını timsah avladı

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 9 saat önce

Avustralya'da kaydedilen ve sosyal medyadan yayılan görüntüler büyük ilgi topladı. Kıyıda balık tutan adam, oltayla yakaladığı balığı kendine çekerken, aniden suda beliren timsah, adamın tuttuğu balığı kaptı.

Timsahın kendine doğru hızla geldiğini gören adam hızla geriye kaçarken timsah da avladığı balığı orada mideye indirdi. Zaman zaman timsahların görüntüleriyle gündeme gelen bölgede yaşanan bu anlar amatör kameraya kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
balık timsah Avustralya

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