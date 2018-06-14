Balık tutmaya çalışan adam oyuna geldi.

Sakin sakin oltasına balığın vurmasını bekleyen adama yapılan şakanın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Şakazedenin arkasından sinsice yaklaşıp bacaklarının arasında tuttuğu oltayla oynayarak balık vurdu süsü veren adamın için için güldüren o anları büyük ilgi topladı.
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