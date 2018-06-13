Balık tutmaya çalışan adama efsane şaka

Sakin sakin oltasına balığın vurmasını bekleyen adamı çok kötü oyuna getirmişler. Şakazedenin arkasından sinsice yaklaşıp bacaklarının arasında tuttuğu oltayla oynayarak balık vurdu süsü veren adamın için için güldüren o anları...
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