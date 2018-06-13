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Balık tutmaya çalışan adama efsane şaka

İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Tekne gezintisi sırasında balık tutan adam, arkadaşı tarafından böyle şakalandı.

Sakin sakin oltasına balığın vurmasını bekleyen adamı çok kötü oyuna getirmişler. Şakazedenin arkasından sinsice yaklaşıp bacaklarının arasında tuttuğu oltayla oynayarak balık vurdu süsü veren adamın için için güldüren o anları...

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Anahtar Kelimeler:
balık tekne şaka

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