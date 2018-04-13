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Balıkçı dev kalamar yakaladı! İlk gören ne olduğunu anlamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Filipinler'de bir balıkçı devasa bir kalamar yakaladı. Yakalanan kalamarı sergileyen balıkçı köy halkının meraklı bakışları arasında kaldı.

Filipinler'de bir balıkçı yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda dev boyutlarda kalamar yakaladı. Bu anları köyülerle paylaşan balıkçının avı ilgi odağı oldu. Parlak, beyaz renkli ve temiz olan kalamarın bölgede şimdiye kadar görülen en büyüğü olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi.

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Filipinler gamze ilgezdi balıkçı

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