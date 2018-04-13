Balıkçı dev kalamar yakaladı! İlk gören ne olduğunu anlamadı

Filipinler'de bir balıkçı yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda dev boyutlarda kalamar yakaladı. Bu anları köyülerle paylaşan balıkçının avı ilgi odağı oldu. Parlak, beyaz renkli ve temiz olan kalamarın bölgede şimdiye kadar görülen en büyüğü olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgiyle izlendi.
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