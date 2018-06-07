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Balkon demirine sıkışan çocuğu binaya tırmanarak kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Çin'de bir adam 4. katta balkon demirlerine sıkışan çocuğu binaya tırmanarak kurtardı.

Zhang Xin isimli eski bir asker olduğu bildirilen kahraman adam, geçtiğimiz günlerde Fransa'da benzer bir şekilde kurtarma girişimine imza atan kahramanı hatırlattı.

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çin Çocuk balkon Zhang Xin

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