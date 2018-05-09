Balona röveşatanın ardından saksıya tekme kamerada

Sabah dükkânı açmaya gelen esnaf çiçek dikili saksının yerde olduğunu gördü. Saksıya bir aracın çarptığını düşünen esnaf aracı tespit etmek için güvenlik kamerasını incelemesiyle şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen genç, yolun kenarında bulunan plastik saklıya doğru yaklaşıp tekme attı. Saksı devrilmemesi üzerine sinirlenip bir kez daha koşarak tekme attı. Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa kendisi diğer tarafa savrularak yere düştü. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ettiği görüldü.

