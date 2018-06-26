Bangladeş'te tren istasyonunda akılalmaz görüntü

Bangladeş'te bir tren istasyonunda kaydedilen görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. İnsanların kalabalıktan dolayı trenin üst kısmında seyahat ettiği görülüyor. Trenin üst kısmında bulunan insanlarlar, elektrik direğine tutunarak aşağı iniyor.

