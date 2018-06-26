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Bangladeş'te tren istasyonunda akılalmaz görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2018 20:53 | Son Güncelleme

Bangladeş'te bir tren istasyonunda çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bangladeş'te bir tren istasyonunda kaydedilen görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. İnsanların kalabalıktan dolayı trenin üst kısmında seyahat ettiği görülüyor. Trenin üst kısmında bulunan insanlarlar, elektrik direğine tutunarak aşağı iniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş tren

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