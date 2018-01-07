Barcelona'ya transfer olan Coutinho'nun formasını ateşe verdiler

Philippe Coutinho'nun Liverpool'dan Barcelona'ya 160 milyon euroya transfer olmasından sonra, İngiliz taraftarlar tepkilerini bu şekilde göstermeye başladı.
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