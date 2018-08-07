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Barda feci dayak kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir barda yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde bir barda kaydedilen görüntülerde, iki kişinin bara gelerek bir adamı dövmek istemesi, ardından dövmek istediği adamın arkadaşları tarafından feci şekilde dayak yediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere bar kavga

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