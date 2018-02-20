Bariyerlere böyle girdi! İşte feci kaza anı...

Vietnam’da polisin yolu kapatmak için çektiği bariyeri geç fark eden motosikletli kaza yaptı. Oldukça hızlı seyreden motosiklet, bariyerlere çarptı ve takla attı. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazaysa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.