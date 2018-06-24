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Bartın açıklarındaki hortum korkuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Bartın'da denizde çıkan hortum korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Mugada sahilinde dün akşam saatlerinde açıkta hortum meydana geldi. Bir süredir denizin üzerinde kalan hortum ardından gözden kayboldu. Bu arada yaşanan şimşeklerle beraber vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. (İHA)

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