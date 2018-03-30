Başı kopan tavuk 10 gündür hayatta

Tayland basınındaki haberlere göre, Mueang Ratchaburi bölgesi sakinleri, başının büyük bölümü kopmuş tavuğun yaşadığını fark ederek veterinere haber verdi. Bir hayvanın saldırısı sonucu başının büyük kısmı koptuğu tahmin edilen tavuk, bölgedeki veteriner kliniğinde özel bakıma alındı.
Başının üstü kısmı kopan, gagası bulunmayan ve sadece dilinin bir kısmını hareket ettirebilen hayvanın bakımını üstlenen veteriner Supakadee Arun Thong, tavuğu yemini diline koyarak besliyor. Veteriner, evcil olduğunu tahmin ettiği hayvanın sağlıklı bir tavuk gibi hareket edebildiğini söyledi.
Antibiyotik kullanarak tavuğun mikrop kapma riskini azaltan veteriner, hayvanın yaşama şansının az olduğunu ancak elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.
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