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Başkent'te drift faciası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Ankara’da cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahıs, arabayı tekrar toparlayamayınca kamyonete çarptı. Aracın hurda yığınına döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demet 12 Cadde üzerinde drift atan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabayı tekrar toparlayamayan sürücü, kontrolsüz şekilde karşı şeride girdi. Tek kapılı araç yol üzerinde seyir halinde olan kamyonetin arka tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen aracı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca olay anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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drift Ankara Kaza

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