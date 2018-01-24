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Başkentin akıllı köpeği kırmızı ışıkta durdu, yeşil ışıkta geçti

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 18:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidine ait yeşil ışığın yanmasını beklerken, bir yaya ise kırmızı ışıkta geçti.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kurtuluş Parkı önündeki trafiğin yoğun olduğu kavşakta bulunan yaya geçidinde bekleyen köpek, çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti ve telefonu ile o anları kaydetti. Görüntüde, köpeğin yaya için yanan kırmızı ışığı adeta gördüğü ve beklediği görülürken bir vatandaşın yaya için yanan kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti. Köpek, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla bir anda karşıya geçti. Vatandaşlar şaşkınlık içinde o anları telefonu ile kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
köpek ışık Ankara

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