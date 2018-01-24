Başkentin akıllı köpeği kırmızı ışıkta durdu, yeşil ışıkta geçti

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kurtuluş Parkı önündeki trafiğin yoğun olduğu kavşakta bulunan yaya geçidinde bekleyen köpek, çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti ve telefonu ile o anları kaydetti. Görüntüde, köpeğin yaya için yanan kırmızı ışığı adeta gördüğü ve beklediği görülürken bir vatandaşın yaya için yanan kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti. Köpek, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla bir anda karşıya geçti. Vatandaşlar şaşkınlık içinde o anları telefonu ile kaydetti.