Basketbolcular birbirine girdi!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yalova VİP ile Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol takımları karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 81-79 kazandı.
Yalovalı oyuncular sevinmeye başladığı anda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yenilgiyi hazmedemeyen konuk ekip oyuncuları D.Ç., Ö.Ö. ve Ç.İ., Yalova ekibinin 1997 doğumlu oyuncusu Sümeyya Özcan’a saldırarak yüz, boyun ve sırtından yaraladılar.
Emniyet güçleri yaşanan olayları güçlükle dindirirken, genç oyuncu yaşadığı bu olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alırken, Kastamonu ekibi ise Yalova’yı polis kontrolü eşliğinde terk etti. (İHA)
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