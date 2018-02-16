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Baştan sona her saniye kayıttaydı! Cep telefonu hırsızı hayatının kaçışını yaptı ama...

İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Peru'da kapkaç yapan bir kişinin planı bir anda alt üst oldu, yaşanan tüm olaylar saniye saniye videoya kaydedildi.

Peru'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri izleyenlere pes dedirtti. Yolda yürüyen kişinin elindeki cep telefonunu bir anda çalan hırsız, kaçarken yere düşünce bütün planı ters işledi. Görüntülerde kapkaççı yere düştükten sonra kaçmaya çalışırken o sırada telefonunu geri almak için hırsızla mücadele eden kişi ne yaptıysa hırsızı zaptedemedi.

Elindeki telefonla kaçmayı başaran hırsızı bu defa başka engeller karşıladı. Yoldan geçen insanlar hızla kaçan hırsızı yakalayabilmek için adeta seferber oluyor. Defalarca yakalanıp yere düşmesine, darp edilmesine rağmen her seferinde kaçmayı başaran hırsız en sonunda dersini alıyor.

Çaldığı bir telefon için verdiği bu kaçış mücadelesinin tüm görüntüleri saniye saniye mobese kameralarına yansıyor. İşte o nefes kesen olayın o ilginç görüntüleri...

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Anahtar Kelimeler:
Peru hırsız

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