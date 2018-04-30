HABER

Bastonuyla 'topal oyunu' oynayan teyze

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Düğünde 'topal oyunu'nun hakkını veren teyze.

Düğünde, 'seni gidi topal' şarkısı eşliğinde kendinden geçen bastonlu teyzenin bu performansı sosyal medyayı salladı.

Aydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirttiAydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirtti
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
topal oyunu düğün baston Teyze

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöllü çobana meydan okudu

Bingöllü çobana meydan okudu

Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

Küçük çocuğu otobüste böyle dövdü

Küçük çocuğu otobüste böyle dövdü

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine böyle çaldılar

Yere düşen cüzdanı sahibine vermek yerine böyle çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.