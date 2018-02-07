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Bayrağı öpüp karşısında selam surdu

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 08:29 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesinde 80 yaşındaki zihinsel engelli Yüksel amcanın, bir dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öptükten sonra karşısında selam durması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, Kızılırmak Mahallesi'nde Muhammed Kaya'ya ait iş yerinin önüne gelen Yüksel amcanın, dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öpmesi görülüyor. Bir süre bayrağın önünde asker selamı veren Yüksel Meral, daha sonra oradan uzaklaşıyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas zara bayrak selam

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