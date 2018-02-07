Bayrağı öpüp karşısında selam surdu

Kamera kayıtlarında, Kızılırmak Mahallesi'nde Muhammed Kaya'ya ait iş yerinin önüne gelen Yüksel amcanın, dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öpmesi görülüyor. Bir süre bayrağın önünde asker selamı veren Yüksel Meral, daha sonra oradan uzaklaşıyor. İşte o görüntü.
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