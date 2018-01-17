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Bebeği ortadan ikiye ayırdı! Sosyal medyayı sallayan illüzyon gösterisi

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 20:35 | Son Güncelleme 11 saat önce

Amerikalı sihirbaz Justin Flom'un, uyuyan bebeği ikiye ayırarak yapmış olduğu gösteri sosyal medyada büyük beğeniyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek illüzyon Justin Flom

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