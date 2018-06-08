Bebeğin mucize kurtuluşu!

Guatemala polisi küçük bir bebeği kurtardı. Fuego Yanardağı'ndan çıkan lavların yuttuğu evden bir mucize eseri görüntüdeki minik bebek çıktı. Guatemala'nın Escuintla eyaletinde lavların yuttuğu evlerde süren kurtarma çalışmaları sırasında sağ kalan aile polis tarafından çıkarıldı.
O kişiler arasında kurtarılan minik bebeğin bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonrasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bölgede yaşanan olay gündem oldu. Kısa süre içinde yayılan bu görüntü dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
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