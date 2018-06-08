HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bebeğin mucize kurtuluşu!

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkesi Guatemala, son 44 yıldaki en büyük yanardağ felaketini yaşıyor. Yanardağ faciasında ölü sayısı yükselirken bir de mucize yaşandı.

Guatemala polisi küçük bir bebeği kurtardı. Fuego Yanardağı'ndan çıkan lavların yuttuğu evden bir mucize eseri görüntüdeki minik bebek çıktı. Guatemala'nın Escuintla eyaletinde lavların yuttuğu evlerde süren kurtarma çalışmaları sırasında sağ kalan aile polis tarafından çıkarıldı.

O kişiler arasında kurtarılan minik bebeğin bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonrasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bölgede yaşanan olay gündem oldu. Kısa süre içinde yayılan bu görüntü dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Otoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kameradaOtoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kamerada
1971 yılında İstanbul1971 yılında İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guatemala Fuego yanardağı bebek kurtuluş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kamerada

Otoyolda geri geri gidip yürekleri ağza getiren taksici kamerada

1971 yılında İstanbul

1971 yılında İstanbul

Domuz sürüsü Bodrum'da "gezmeye" devam ediyor

Domuz sürüsü Bodrum'da "gezmeye" devam ediyor

Sıcaklardan bunalan iki genç içi su dolu küvetli motosikletle yolculuk yaptı

Sıcaklardan bunalan iki genç içi su dolu küvetli motosikletle yolculuk yaptı

Balkon demirine sıkışan çocuğu binaya tırmanarak kurtardı

Balkon demirine sıkışan çocuğu binaya tırmanarak kurtardı

Motosikletli magandalar kamerada

Motosikletli magandalar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.