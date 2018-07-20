Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

TBMM'ye sunulan bedelli askerlik teklifindeki 28 gün eğitim süresi tartışmalara neden oldu.
Bedelli askerlik kanununda yer alacağı açıklanan 28 günlük temel eğitim kamuoyunda büyük tartışmaya neden olmuştu. Hem para verip hem de 28 gün kışla eğitimi almak istemeyen bedelli askerlik adayları, sosyal medyada bir videoyu paylaşmaya başladı.
Videoda, kışlada olduğu anlaşılan kamuflajlı ve kamuflajsız bir grup uzun dönem asker, 28 günlüğüne birliklerine gelecek olan bedelli askerlere neler yapacaklarını anlattı.
Bedelli askerler için tehditler savuran uzun dönem askerlerin videosu sosyal medyada olay oldu.
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