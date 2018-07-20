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Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Uzun dönem askerlik yapan bir grubun, bedelli askerlik için kışlalarına gelecek adayları tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Küfür, hakaret ve tehdit içeren video, bedelli askerliğe başvuracaklar tarafından "bu yüzden 28 günlük temel eğitim iptal edilmeli" mesajıyla paylaşıldı.

TBMM'ye sunulan bedelli askerlik teklifindeki 28 gün eğitim süresi tartışmalara neden oldu.

Bedelli askerlik kanununda yer alacağı açıklanan 28 günlük temel eğitim kamuoyunda büyük tartışmaya neden olmuştu. Hem para verip hem de 28 gün kışla eğitimi almak istemeyen bedelli askerlik adayları, sosyal medyada bir videoyu paylaşmaya başladı.

BEDELLİ ASKERLERE TEHDİTLER SAVURDULAR

Videoda, kışlada olduğu anlaşılan kamuflajlı ve kamuflajsız bir grup uzun dönem asker, 28 günlüğüne birliklerine gelecek olan bedelli askerlere neler yapacaklarını anlattı.

Bedelli askerler için tehditler savuran uzun dönem askerlerin videosu sosyal medyada olay oldu.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
kıskanç çakallar. ..paranız olsa siz yapar miydiniz normal askerliği ?
alçak senin babandır ki böyle evlat yetiştirmiş. edeosiz sen türk askerine alçak diyemezsin adamlar haklılar tepki göstermekte . paşam bizi oaramız varken gittik askere merak rtmr sen bizim vatan sevgimizin bedeli yoktur
Askerlik erkek işidir. Eskiden askerliğini yapmayana kız vermezlerdi.
küfür etmese iyiydi. ancak haklılar.
adamlar haklı
Siz türk askeri olamazsınız. Komutanlarınızın kulağına gidince sizi çok merak ediyorum.
@cemal219 komutan mı kaldı??
Oradaki bedel kelimesi var ya. İşte o bedel şehitlerimizin verdiği canın bedeli olacak. Eğer bu kanun çıkarsa.
Ne kadar salakça
kardeşlerim sonuna kadar haklı bu vatan sadece parası olana mı güzel 20 sinde ana bağrın kopup toprağa verilenlerin hiç mi kemiği sızlamıycak
Eğitim kaldırılmalı !!!
adamlar hakli ...
Saçmalık. Uzun dönem askerlik yapanların başında komutanları yokmu üst rütbeliler yokmu. Başıboş insanlar mı onlar. Bu anlatılanlar a izin verirler mi sanıyorsunuz.geçin bunları.
Bedelliler 28 günü yapmamak için ayarlamıştır. Biz para veriyoruz kışlaya mı gideceğiz diyenler herşeyi yapar. Kaldıki bedelliler için ayrı birlikler oluşturulur.ama onlar onuda istemez .
28 gun degil 3 ay egitim alsınlar. Bu dingil de kendi isine baksin..
olacaklar zaten belli bi is yapiyosaniz tam yapin bari 28 gun askerlik nedir!
askerlik çekilmez devrecilik postacılık yazıcılık bilmem ne hep haksızlık dolu yaptık 15 ay ama nasıl geçti sorsanıza
askeriyede disiplin falan kalmaış bu ne rahatlık nasıl cesaret edebiliyorlar bu şekilde konuşmaya okusaydınızda kısa dönem yapsaydınız kim size okuma dedi onu geçtim vatana hizmet için oradasın senin orada olmandan dolayı mutlu olman gerekiyor bırakında vatana fazydası olmayanların parasının devlete yararı olsun
ben 18 ay yaptım yani şuandaki duruma göre 12 aya göre 6 ay alacaklıyım. kerizmiydik biz arkadaş. nerde bizim 6 ayın hesabı . bende 6 ayın tazminini istiyorum. yok öyle parası olana bedelli falan benimde param vardı ben neden 18 ay yaptım arkadaş. Neyse HER ERKEK EN AZ 6 AY ASKERLİK YAPMALI. YOKSA GİTSİN ETEK GİYSİN.
Hava harp okulunda fetocü abiler yüzünden aldığım cocugum aklıma geldi
sizinkiler kime oy atmış sorun bakalım.
Bu insanliktan nasibi almamış varlıkların adı ne insan olabilir ne de mehmetcik... Bunlar mehmetçiğin adını lekeleyen ölür iseler niyazi olan yaratıklar!!!
Bedelliciler için hoş geldin partisi yihuuuu ZUHAHHAHAA
kormayin bedelli askerlik yapacak arkadaslar. Asker kimse kimsenin kilina dokunamaz. Ben uzun donem yaptim , bi kisinin tokat yedigini dahi gormedim.
Yazıklar olsun söz verdi akp güvendik oy verdik şu yaşananlara bak rezilik resmen daha önceki bedelli yasasında 28 gün askerlik yoktu..Bu zamana kadar hep akp oy verdim eger tasarı bu şekilde yasalaşırsa bir daha oy vermem..Reis sana güveniyoruz bu saçmalıga dur de Adalet istiyoruz !! İşimizden ekmegimizden olmak istemiyoruz
Askerliğimi yapan biri olarak bedelli yapacak arkadaşları destekliyorum.onlarda ülkemize maddi destekte bulunmuş oluyor hiç fesatlanmaya kızmaya gerek yok.onlardan da kalem olarak istifade edelim ayrıca 28 gün temel eğitime de hiç gerek yok.2012 ve 2014 de zaten bu hükümet kaldırmıştı niye tekrar getirdi çok anlamsız
bana kalsa 28 gün askerlik için gitmenize gerek yok...çünkü o süre içinde size verilecek kiyafetlere,yemeklere ve eğitim sırasında harcanacak mermilere yazık,israftır...yukardaki videoda söylenenlere bakarak bu yorumu yapmadım...onlar ayrıca tam soruşturmalık ve cezalandırılmalı orası babalarının çiftliği değil...
Siz kimin askerisiniz acaba?/
Bnde bedelli yapacağım güzel kardeşim inşallah aynı koğuşa düşeriz sen yada senin gibilerle baş başa yapariz artık kasmazsın kendini olur biter yumuşak olucam sana karşı yavaş olacağım rahat ol sen gelelim bakalim da :)
Ben Şırnak, Uludere'nin bir köyünde öğretmen olarak görev yaptım. Binbir türlü sıkıntı yaşadım, bomba döşenmiş yollardan gittim geldim. Bedelli yapmayı düşünmüyorum, Eylül ayında askere gideceğim. Ama şimdi ben bedelli yapsam vatan haini olacağım, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da askerlik yapan vatan borcu mu ödemiş olacak. Hadi be ordan. Buralarda herkes atar tutar, ADAMSANIZ gidin oralarda 1 gün yaşayın hadi. Eski askerlik düzeni yok artık. Bu zibidilerin attığı sigara izmaritini toplatacaklar bana. Ben de askerlik yaptım diyecem. Bunları görünce hiç de değmez diyorum. Yazıklar olsun!!!
Adamlar Haklı Beyler Dağılın
iyide bir askerin bir aylık masrafı devlete 1000-1500 arası şimdi ben işe girmişim belli bir yere kadar gelmişim iyide para kazanıyorum savaş yok kaldık ki terör olaylarıa uzman askerler gidiyor iç işlerin çoğuna polis bakyor byle bir fırsat varken neden değerlendirmeyeyim hem devlete sigoramı vergimi ödemeye devam edcem hemde toptan 15 bin tl para
sen o dediklerinin hepsini yapmaya devam et çünkü sana bedellileri göstermezler bile. koğuşları taburları senden uzak olacak
YAKALARSANIZ YAPARSINIZ,ANCAK HAYALİNİ KURARSINIZ...
Hiç canını sıkma güzel kardeşim nişanlından ananın dizinin dibinden ya da babanın dükkanından ayrılmana falan gerek yok aylık 500 tl taksitle bedelli yapıp olayı bitiriyorsun. Gece kalkıp kim nöbet tutacak, ya da soğukta/sıcakta o atışları/eğitimleri kim yapacak ya da herkesle beraber kimseden bir farkın olmadan annenin mantısı ararsın belki ama kim yemek yiyecek o yemekhane de yemeği ya da alt ranzanda horlayan devreni kim dinleyecek demi. En güzeli de şehit olmayacaksın mesela demi çünkü bu seni korkutabilir. Aman boşver bunları düşünme kardeşim vicdan falan sakın yapma girersin sosyal medya hesabına vatan millet Sakarya bişeyler bulur yapıştırırsın sayfana çünkü yazacak şey de bulunmazs
yaw he he yapmasaydin yavrum seni zorla oraya goturen mi vardi sen orda askerlik yaparken ben burda sağdan soldan borç para bulup bu devlete verecem. ordan sallayip bos bos konusmak kolay tabi.
böyle dingiller 365 gün değil 365 yılda yapsa adam olmazlar askere gittik adam olduk sanıyolar kendilerini
parası olanlar Mehmet Ağa olmayanlar Mehmetçik
bizim askerimizin ağzına küfür yakışmıyo. böyle olmamalıydı. yazık
iyi demişler adamla berabermi bot bağlamışlar zengin züppeler paradı olana lay lay lom parası olmayan garibanlarada git şehit ol lan ne adeletsiz bir ülke
bedelli çıkacağını bildiğim halde param olduğu halde gidip yaptım askerliğimi
helal olsun be doğrusu bu zaten para ile nasıl askerlik yapılırmış gösterin onlara :):)
Ordumuz ne hale gelmiş? Çok yazık.????????????
AKP.YE OY VERMESEYDİN UYANIK..
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