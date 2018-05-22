Bel fıtığı tedavisinde son nokta

Bel ağrısı ile gelen hastasını yüz üstü yatırıp bir çekiç yardımıyla omurgalarına büyük bir basınçla vurarak tedavi ettiğine inanılıyor. Tedavi çok acı verici görünse de, bel ve sırt ağrılarını tedavi ettirebilmek için bir çok insan sırada bekliyor.



PARTNER Photoshop değil hepsi gerçek