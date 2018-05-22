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Bel fıtığı tedavisinde son nokta

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Hindistan'daki geleneksel şifacı adamın bel ağrısı tedavisinde kullandığı yöntem akıl alır gibi değil!

Bel ağrısı ile gelen hastasını yüz üstü yatırıp bir çekiç yardımıyla omurgalarına büyük bir basınçla vurarak tedavi ettiğine inanılıyor. Tedavi çok acı verici görünse de, bel ve sırt ağrılarını tedavi ettirebilmek için bir çok insan sırada bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan bel fıtığı

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