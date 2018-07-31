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Benzin istasyonunu yakmak isterken kendisini de yaktı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

New York'ta bir benzin istasyonunda pompanın başındaki kundakçı, tutuşturduğu kağıtla korkunç bir olaya imza atıyor.

ABD'nin New York şehrinde meydana gelen korkunç olayda, bir benzin istasyonunda bidona yakıt doldurma bahanesiyle pompanın başındaki kundakçı, tutuşturduğu kağıtla çok vahim bir olaya imza atıyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York benzin istasyonu kundaklama

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