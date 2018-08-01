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Berber yaptığı şakayla küçük çocuğun aklını başından aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

Bir berber, küçük çocuğa yaptığı kulak kesme şakasını internette yayınladı.

Jude Sannicandro adlı bir berber, 10 yaşındaki çocuğa yaptığı şakayı internette paylaştı. Berber, Vito isimli küçük çocuğu traş ederken kulak kesilme şakası yaparak, çocuğun aklını başından aldı.

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beber Çocuk kulak kesme şakası şaka

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