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Beşiktaş’ta iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasına saç saça baş başa kavga etti. O esnada orada olan taksi şoförü bir müddet kavgayı şaşkınlık içinde izledikten sonra kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş ise elinde sigarası ile izledikten sonra şoföre yardım etti. Kadınların görenleri hayrete düşüren kavgası ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kadınlar bir anda yol ortasında saç saça baş başa kavga etmeye başladı. O esnada orada olan bir taksi şoförü kadınların kavgasını bir müddet şaşkınlık içinde izledi. Daha sonra taksi şoförü kadınları ayırmaya çalıştı.

Başka bir vatandaş da kavgayı elindeki sigarası ile bir müddet izledikten sonra şoföre yardım etti. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (iha)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Nebahat Karakaya

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