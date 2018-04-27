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Beşiktaş'taki otelde dev LED ekranlar böyle devrildi!

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 08:55 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelin toplantı salonunda kurulan dev LED ekran panellerinin devrilme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beşiktaş Leventte bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanlar otelde yapılacak bir toplantı için dev LED ekran panelleri kurdu. Ancak bir süre sonra kurulan paneller sallanarak devrilmeye başladı.

Ekranların sallandığını gören çalışanlar devrileceğini fark edip zemin altındaki kabloların boşluğuna saklandı. Çalışanlar bu sayede ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dev LED ekranlarda hasar meydana geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş otel LED

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