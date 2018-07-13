Beton direk seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Tayland'da otoyolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne yol kenarındaki beton direk devrildi. Yol kenarındaki inşaatta çalışan kamyonun beton direğe takılmasıyla aralarında 8 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişilik aile ölümle burun buruna geldi. Otomobildekilerin ciddi yaralar aldığı o kaza araç kamerası tarafından böyle kaydedildi.



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