HABER

Beton direk seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2018 11:00 | Son Güncelleme

Tayland'da kaydedilen bu görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Tayland'da otoyolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne yol kenarındaki beton direk devrildi. Yol kenarındaki inşaatta çalışan kamyonun beton direğe takılmasıyla aralarında 8 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişilik aile ölümle burun buruna geldi. Otomobildekilerin ciddi yaralar aldığı o kaza araç kamerası tarafından böyle kaydedildi.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Şov yaparken ölümden döndüler! Yaralanan genç ambulans yerine babasını istediŞov yaparken ölümden döndüler! Yaralanan genç ambulans yerine babasını istedi
1980'li yıllarda Ege kıyıları1980'li yıllarda Ege kıyıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Direk Kaza

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şov yaparken ölümden döndüler! Yaralanan genç ambulans yerine babasını istedi

Şov yaparken ölümden döndüler! Yaralanan genç ambulans yerine babasını istedi

1980'li yıllarda Ege kıyıları

1980'li yıllarda Ege kıyıları

Kendi sonunu hazırlayan kuş

Kendi sonunu hazırlayan kuş

Şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tır devrildi

Şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tır devrildi

Korkunç kaza! Yere çakıldı

Korkunç kaza! Yere çakıldı

Havuz başında tüm hünerlerini sergileyen sarhoş adam

Havuz başında tüm hünerlerini sergileyen sarhoş adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.