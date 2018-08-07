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Beton mikseri tehlike saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir beton mikserinin seyir halindeyken içinde bulunan betonu dökerek gitmesi tepkilere neden oldu.

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde bir mikserin hazır beton taşıdığı esnada yola döktüğü betonlar sürücülere zor anlar yaşattı. Diğer araçları adeta hiçe sayarak ilerleyen mikser, kazalara davetiye çıkarırken asfalt zemine de zarar verdi. Yükünü yol kenarına dökerek ilerlediğini fark eden bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler durumu gözler önüne serdi. Beton mikseri ile arasında mesafe bırakan sürücüler adeta 'pes' dedi. Sürücülerin kontrollü bir şekilde gitmesi ise olası bir kaza ya da mal kaybının önüne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
beton mikseri Eskişehir

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