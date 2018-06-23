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Beton pompası dereye böyle yuvarlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Arsin'in Yolaç mahallesinde Hidro Elektrik Santrali inşaatında kullanılan beton pompası şiddetli yağışların neden olduğu selde dereye yuvarlandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış zarara yol açtı. Mahalledeki derenin taşması sonucu HES inşaatını su bastı. Taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçlardan bir beton pompası ile bir kamyon dereye yuvarlandı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trabzon sel

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