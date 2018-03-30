Beyin ameliyatında flüt çaldı

Teksas'tan dünyaya yayılan bir görüntü beğeni topladı. Elleri titrediği için artık enstrüman çalamayan müzisyen Anna Henry'nin beyin ameliyatında doktorlar müdahalenin işe yarayıp yaramadığını görmek için Henry'den flüt çalmasını istedi.

Operasyon öncesinde tek bir nota bile basamayan Henry, ameliyat bitmeden eski günlerine döndü. Sosyal medyada paylaşılan bu video ilgiyle izlendi.