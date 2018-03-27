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Beykoz'da 2 katlı metruk bina böyle çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Beykoz'da 2 katlı metruk bina böyle çöktü.

Beykoz'da 2 katlı metruk bina çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre uzun süredir boş olan binadan sabah erken saatlerden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri çevredeki komşularını uyardı.

Komşular binalarını boşalttı. Gece yağan yağmurun etkisiyle bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İki katlı binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz bina çökme

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