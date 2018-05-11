Beytüşşebap’ta 60 yıllık cami ve minaresi böyle yıkıldı

Beytüşşebap’ta, “çürük” raporu nedeniyle uzun yıllardır kullanılmayan 60 yıllık Ulu Cami ve minaresi ile aynı bölgedeki 4 katlı bir bina için yıkım kararı çıkarıldı. Karar üzerine dün öğle saatlerinde belediye ekipleri iş makineleriyle gelerek, cami ve minaresi ile 4 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

50 metrelik minarenin yıkımı halat bağlanıp, iş makinasıyla çekilerek yapılırken, yıkım anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

