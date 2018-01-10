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Biberi yedi çığlığı bastı

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 7 saat önce

Arkadaşının ısrarına dayanamayıp, 200 TL karşılığında bir kaşık acı pul biber yiyen adamın çığlığı herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
para acı biber

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