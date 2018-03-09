Bıçak korkusu horoza 'Anne' dedirtti

Kepsut’un Bağtepe mahallesinde yaşayan İbrahim Kırcalı, horozunun 'Anne' şeklinde ötmesi ile ilginç bir olay yaşadı. Olayı duyan vatandaşlar ‘Anne’ diyen horozu görmek için Bağtepe kırsal mahallesine akın etti.

Horozun sahibi İbrahım Kırcalı, ''Misafirlerime ikram etmek için bu horozu yakaladım, tam kesmek için yatırınca bir bağırış koptu. Horozum resmen ‘anne’ dediğini duyunca korktum. Korkunca bıçağı elimden attım. Misafirlere ikram etmek için kesecekken şimdi kesmeye kıyamıyoruz. Horozu "anne" dediği için azad ettik. Artık ölene kadar bakacağım. Misafirler de horozu kesemeyince aç kaldı ona üzülüyorum. Mahalle sakinlerine olayı anlatınca horoza ilgi arttı. Çevreden horozumun "anne" dediğini duyan vatandaşlar meşhur horozumu görmeye geliyor. Milletin ilgisini çekiyor. Şu anda horozumuz çok seviliyor. Bu horozu kesmeyeceğiz. Bu horoza ömür boyu bakacağım” şeklinde konuştu. (İHA)