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Bıçak korkusu horoza 'Anne' dedirtti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bağtepe kırsal mahallesinde yaşayan İbrahim Kırcalı misafirlerine yemekte ikram etmek istediği horozu kesmek İçin hamle yapınca korkan horoz ‘Anne’ şeklinde öttü.

Kepsut’un Bağtepe mahallesinde yaşayan İbrahim Kırcalı, horozunun 'Anne' şeklinde ötmesi ile ilginç bir olay yaşadı. Olayı duyan vatandaşlar ‘Anne’ diyen horozu görmek için Bağtepe kırsal mahallesine akın etti.

Horozun sahibi İbrahım Kırcalı, ''Misafirlerime ikram etmek için bu horozu yakaladım, tam kesmek için yatırınca bir bağırış koptu. Horozum resmen ‘anne’ dediğini duyunca korktum. Korkunca bıçağı elimden attım. Misafirlere ikram etmek için kesecekken şimdi kesmeye kıyamıyoruz. Horozu "anne" dediği için azad ettik. Artık ölene kadar bakacağım. Misafirler de horozu kesemeyince aç kaldı ona üzülüyorum. Mahalle sakinlerine olayı anlatınca horoza ilgi arttı. Çevreden horozumun "anne" dediğini duyan vatandaşlar meşhur horozumu görmeye geliyor. Milletin ilgisini çekiyor. Şu anda horozumuz çok seviliyor. Bu horozu kesmeyeceğiz. Bu horoza ömür boyu bakacağım” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
horoz Kesim Balıkesir

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kesmeyin kardeşim yemezseniz ölmezsiniz.
kesmeyin o güzel horozu.. resmen anne diyor.. ilk defa duydum böyle bir şey... korkmayın aç kalmazsınız .. başka bir şey yiyin sizde.. kuru fasulye nohut yiyin..
ARKADAŞIM BU HOROZ ALLAH,ALLAH,ALLAH DİYOR , ALLAH DİYEN HİÇBİR CANLIYA DOKUNULMAZ BİR NEVİ ZİKİR YAPIYOR
ALLAH ALLAH DİYOR
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