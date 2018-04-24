Bıçaklama anı saniye saniye kamerada

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi Marangozcular Caddesi üzerinde yer alan hurdacıda isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Görüşme sırasında bir kişi elinde bulunan bıçakla konuştuğu kişiyi aniden bıçakladı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.