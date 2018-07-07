Bıçaklı hırsızlara rağmen o adam bakın ne yaptı

Çin'de yaşanan bir olayın görüntülerine göre bıçaklı hırsızlar, mekanda öğle yemeğini yiyen adamın arkasındaki kapıdan içeri giriyor. Cam kapı tuzla buz oluyor, arkasından elinde bıçak olan hırsızlar içeri giriyor.

Ancak yemek yerken istifini bile bozmayan adam görüntülerde dikkat çekiyor. Öğle yemeğinin tadını hiç kimse kaçıramaz esprileri ile sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

