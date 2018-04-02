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Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

İş arakdaşı ile bilek güreşi yapan adamın kolunun kırılma anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

İş arakdaşı ile iddiaya girip bilek güreşi yapan adamın kolunun kırılma anı kameraya böyle yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan videoya kısa sürede pek çok yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bilek güreşi Kol sosyal medya

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