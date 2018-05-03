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Bilek güreşinde Amerikan askerini mahvetti

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Amfibi deniz komandolarımız Amerikan askerlerini böyle yendi.

Efes 2018 tatbikatı kapsamında bir araya gelen ABD askeri ile Türk askeri aralarında bilek güreşine tutuşmuşlar. Amfibi deniz komandolarımız Amerikan askerlerini böyle yendi.

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amerikan askeri Türk askeri bilek güreşi

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