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Bilet almaya çalışan karga sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Bilet almaya çalışırken görüntülenen karga izleyenleri kahkahaya boğdu.

Zekaları ile doğada en çok nam salan hayvanlardan olan kargalardan bir tanesi otomattan bilet almaya çalışırken görüntülendi. Japonya'da kaydedilen görüntülerde, otomattan bilet almaya çalışan karga başarısız olduktan sonra başkasının kredi kartını çalarak şansını tekrar deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
karga sosyal medya

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