Bilet almaya çalışan karga sosyal medyayı salladı

Zekaları ile doğada en çok nam salan hayvanlardan olan kargalardan bir tanesi otomattan bilet almaya çalışırken görüntülendi. Japonya'da kaydedilen görüntülerde, otomattan bilet almaya çalışan karga başarısız olduktan sonra başkasının kredi kartını çalarak şansını tekrar deniyor.

