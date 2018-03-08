Bina içine giren dev yılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Endonezya'da amatör kameraya kaydedilen görüntü şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında binaların birinden vinç yardımıyla çıkarılan dev yılan böyle görüntülendi. Detayları açıklanmayan olayda ihbar sonrasında bölgeye giden itfaiye ekipleri ve görevliler, dev yılanı çıkarmak için seferber oldu.
Çalışmalar sırasında da ortaya bu ilginç görüntü çıktı. Dev yılanın vinçle binadan indirildiği bu görüntü, bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi sosyal medyada yayıldı.
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