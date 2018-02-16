Bina yıkımında facia

İş makinesiyle binanın temelinde çalışma yapılırken beklenmedik bir olay yaşandı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntüde yapılan çalışma sırasında bina bir anda yıkılmaya başlıyor.
Görüntülerde iş makinesinin, yıkılan binanın altında kaldığı görülüyor. İnsanların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya başladığı olay hakkında ölü ya da yaralı bilgisi hakkında bir bilgi verilmedi. İşte o anlara ait görüntü.
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