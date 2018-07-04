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Binadan düşen köpeği kurtaran adam

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

Binadan düşen köpeği kurtaran adamın görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Binadan düşen köpeği kurtaran adamın bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde düşmek üzere olan köpeği fark eden adam pozisyonunu alarak köpeği yakalamaya çalışıyor. Sonrasında ise amacına ulaşıyor. İşte ilgiyle izlenen o görüntü.

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köpek kurtarma

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