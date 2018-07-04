Binadan düşen köpeği kurtaran adam

Binadan düşen köpeği kurtaran adamın bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde düşmek üzere olan köpeği fark eden adam pozisyonunu alarak köpeği yakalamaya çalışıyor. Sonrasında ise amacına ulaşıyor. İşte ilgiyle izlenen o görüntü.

