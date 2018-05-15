Binaların tepesinde ölümcül gösteri

İstanbul’un en yüksek ve en ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu Pavel Smirnov, son gösterilerini gezmek için geldiği Bursa’da Doğanbey Konutlarında gerçekleştirdi.

Metrelerce yükseklikteki binanın çatısına çıkarak atlayışlar yapan, kenarlarda dolaşan Smirnov, bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı. (İHA)

