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Binaların tepesinde ölümcül gösteri

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul’un en yüksek ve ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu genç, gezmek için geldiği Bursa’da sabah sporunu 25 katlı binanın çatısında yaptı. O anları aksiyon kamerasına kaydetti.

İstanbul’un en yüksek ve en ünlü mekânlarına korkusuzca tırmanan ve selfie yapan adrenalin tutkunu Pavel Smirnov, son gösterilerini gezmek için geldiği Bursa’da Doğanbey Konutlarında gerçekleştirdi.

Metrelerce yükseklikteki binanın çatısına çıkarak atlayışlar yapan, kenarlarda dolaşan Smirnov, bu zorlu tırmanışı saniye saniye kayıt altına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pavel Smirnov Bursa Doğanbey tırmanış

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