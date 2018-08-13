Bindiği jet ski bir anda bomba gibi patladı

Kıyıda bulunan jet skiye binen adam neye uğradığını şaşırdı. Bir anda aşırı ısınmadan dolayı kendi kendine patlayan jet ski korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Görüntülerde patlamanın etkisiyle havaya uçan adam, düştüğü denizden yüzerek çıkıyor. İşte o görüntü.

