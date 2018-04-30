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Bingöllü çobana meydan okudu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Bingöllü çobana meydan okudu.

Niğde'de bir çobanın, Bingöllü fenomen çobana meydan okuduğu görüntüler sosyal medyayı salladı.

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