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Binlerce balık donarak öldü!

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 9 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinin doğu bölümünde etkisini gösteren aşırı soğuk ve fırtına sonra ölen balıkların amatör kameraya yansıyan görüntüleri.

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Anahtar Kelimeler:
balık donma Amerika Birleşik Devletleri

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