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Binlerce kral kelebeğinin oluşturduğu sihirli görüntü!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Binlerce kral kelebeğinin oluşturduğu sihirli görüntü!

Kral kelebekleri her yıl, Amerika'nın kuzeyi ve Kanada'dan binlerce kilometre uzağa Meksika'ya göç ediyorlar. Soğuk hava şartlarından sıcak bölgelere göç eden kelebekler, yaklaşık 4.500 kilometre yol katediyorlar.

Bu görüntüde, binlerce kelebeğin göçü tamamladıkları muhteşem anlara tanıklık edeceksiniz.

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kelebek göç

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