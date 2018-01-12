Bir anda alev topuna döndü

Brezilya’da yapılan gösteride bir anlık dikkatsizlik az kalsın faciaya neden oluyordu. Ağır adımlarla sahneye çıkan kadının kafasındaki tüylü dev şapka, kenarda bekleyen oyuncunun elindeki meşale nedeniyle bir anda alev aldı.
Saniyeler içerisinde alev topuna dönen şapkayı fark eden kişilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarılan genç kadın, büyük korku yaşadı. O anlarsa kameraya anbean böyle yansıdı.
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